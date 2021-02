Ex-UniCredit-Chef Mustier arbeitet an Finanz-Übernahmevehikel

Übernahmevehikel (SPAC) soll an Börse gebracht werden und dann operativ tätiges Unternehmen schlucken

Der französische Investor Tikehau Capital geht zusammen mit dem früheren Chef der Bank-Austria-Mutter UniCredit, Jean Pierre Mustier, auf die Suche nach Finanzunternehmen in Europa, die sie an die Börse bringen können. Tikehau und Mustier haben ein Übernahmevehikel (SPAC) gegründet, das an die Börse gebracht werden soll, um danach ein operativ tätiges Unternehmen zu schlucken, teilte der Investor mit.

Mit von der Partie seien bei dem Vorhaben auch die französische Financiere Agache und der Investmentbanker Diego De Giorgi (vormals UniCredit und Bank of America). SPAC sind vor allem in den USA schwer in Mode, der Boom schwappt derzeit nach Europa.