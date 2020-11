Ex-Vize-Ministerpräsident Elvan zu türkischem Finanzminister ernannt

In der Türkei ist inmitten der Währungskrise ein neuer Finanzminister ernannt worden. Der Posten geht an den ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Lütfi Elvan, wie in der Nacht auf Dienstag mitgeteilt wurde. Zuvor hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan das Rücktrittsgesuch seines Schwiegersohns Berat Albayrak angenommen. Dieser nannte am Sonntag als Grund für seinen Rückzug gesundheitliche Gründe. Zuvor hatte Erdogan bereits einen neuen Notenbankchef ernannt.

Keine Währung eines Schwellenlandes ist im Coronajahr 2020 schlimmer unter die Räder gekommen als die türkische Lira.