Exekutive: Angriff mit Auto auf Polizeiwache in London kein Terror

45-Jähriger steuerte Pkw in Inspektion und wollte Wagen anzünden

Der Angriff eines Mannes mit einem Auto auf eine Londoner Polizeiwache ist nach Einschätzung der Exekutive nicht als terroristische Tat einzustufen. "Es scheint eine Einzeltat ohne terroristisches Motiv gewesen zu sein. Ich bin beruhigt, dass es keine größere Gefahr für die Bevölkerung gibt", sagte Kommissar Ade Adelekan Donnerstagfrüh.

Ein Mann hatte am frühen Mittwochabend ein Auto in die Polizeiwache im Norden von London gesteuert, es mit Benzin übergossen und offenbar versucht, das Fahrzeug in Brand zu stecken. Der 45-jährige Verdächtige war noch an Ort und Stelle festgenommen worden, es laufen Ermittlungen wegen Brandstiftung.