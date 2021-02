Exil-Iraner an EU: Diplomatische Beziehungen mit Teheran abbrechen

Nach Verurteilung von Diplomaten in belgischem Terrorprozess

Nach dem Urteil gegen einen iranischen Diplomaten in einem belgischen Terrorprozess haben Exil-Iraner die EU-Staaten zum Abbruch ihrer diplomatischen Beziehungen mit Teheran aufgerufen. Die EU-Regierungen sollten "alle Botschaften, offiziellen Missionen und informellen Zentren dieses Regimes (...) schließen", heißt es in einem am Montag an EU-Ratspräsident Charles Michel übermittelten Schreiben der "Iranischen Gemeinschaften in Europa" (APA-ICE).

Hinter dem Aufruf, der auch an den UNO-Sicherheitsrat gegangen sei, stünden 200 Organisationen von Exil-Iranern weltweit, darunter auch drei in Österreich. Sie argumentieren, dass das Regime die Vertretungen zur Koordination von "Terrorismus und Spionage" missbrauche. "Ihre Schließung ist erforderlich, um weitere Terroraktivitäten des Regimes in Europa und anderen Ländern der Welt zu verhindern."

Ein Gericht im flämischen Antwerpen hatte Anfang Februar den 49-jährigen iranischen Diplomaten Assadollah A. zu 20 Jahren Haft wegen - vereitelter - Anschlagspläne auf eine Versammlung von Exil-Iranern in Frankreich verurteilt. Der 2018 in Deutschland festgenommene Iraner war zum Tatzeitpunkt an der iranischen Botschaft in Wien als Diplomat akkreditiert. Zwei weitere Männer und eine Frau erhielten Haftstrafen bis zu 18 Jahren.

Österreich hatte A. nach seiner Festnahme Anfang Juli 2018 zur unerwünschten Person erklärt. Er soll den Sprengstoff für den Anschlag im Diplomatengepäck aus Teheran nach Wien gebracht haben, und von dort dann weiter nach Luxemburg. Das belgische Ehepaar, das die Bombe übernommen hatte, wurde jedoch vor der Ausführung des Anschlags gefasst. Spekulationen zufolge kamen entscheidende Hinweise vom israelischen Geheimdienst Mossad.

Von den österreichischen Sicherheitsbehörden war auf APA-Anfrage absolut nichts zum Umgang mit dem Fall und möglichen Konsequenzen in Erfahrung zu bringen. Ein Sprecher des Innenministeriums verwies auf das laufende Justizverfahren und ergänzte, man wolle "genaue Abläufe von Amtshandlungen oder Ermittlungen der Staatsschutzbehörden aus polizeitaktischen und/oder geheimhaltungswürdigen Gründen nicht kommunizieren".