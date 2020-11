Experten: Abwahl Trumps wird Rechtspopulismus keinen Abbruch tun

Heitmayer: "Eindunklung" in Europa - Aulenbacher sieht Parallelen zwischen Europa und USA - Altreiter: "Vielfältige Spaltungslinien" in Gesellschaft

Die Abwahl Donald Trumps als US-Präsident wird dem Rechtspopulismus in Europa laut Experten keinen Abbruch tun. Es gebe eine "deutliche Normalisierung negativer Auswirkungen auf die offenen Gesellschaften und liberalen Demokratien - schon vor Trump und auch nach ihm, wenn auch ohne ihn", sagte Wilhelm Heitmeyer von der Universität Bielefeld am Mittwoch in einer Video-Debatte von "Diskurs. Das Wissenschaftsnetz" zu "Trumpismus".

Mit "Trumpismus" ist eine Art personenspezifischer Populismus gemeint, mit dem etwa Schlagwörter wie Nationalismus, Protektionismus und Establishment-Verachtung in Verbindung gebracht werden. Für Heitmeyer ist der Begriff "autoritärer Nationalradikalismus" treffender als "Populismus", diesen bezeichnete er als "inhaltslos". In Europa sei etwa die Entwicklung des "autoritären Nationalradikalismus" weitaus älter als die kurze Amtszeit Trumps, betonte der Experte weiter. Themen wie die Wirtschaftskrise und die islamistische Bedrohung würden unabhängig von einem "Trumpismus" bleiben.

Heitmeyer sprach auch von einer "Eindunklung" in Europa und verwies dabei unter anderem auf "restriktive Verschiebung von Positionen zur Migration" in den nordischen Ländern wie etwa in Dänemark. Auch gebe es ein "Verschwimmen von Grenzziehungen" wie zum Beispiel in Deutschland, wo sich ein Vertreter der liberalen FDP mit Stimmen der rechten AfD zum Ministerpräsidenten in einem Bundesland küren ließ. Schlussendlich hätten rechte Parteien in einigen europäischen Ländern wie etwa Frankreich eine "lange Tradition". In Polen und Ungarn würden die Regierungen bereits einen "autoritären-nationalradikalisierten" Kurs fahren.

Brigitte Aulenbacher von der Johannes-Keppler-Universität Linz sieht gewisse Parallelen zwischen den USA und Europa. Eine US-Studie der Soziologin Arlie Hochschild kam demnach zu dem Schluss, dass es sich bei Trump-Wählern bzw. Anhängern der sehr konservativen Tea Party oft um "abgestiegene Mittel- und Arbeiterschichten" handelt. Und zwar um jene Menschen, die erfahren hätten, dass "für sie der Amerikanische Traum nicht mehr gilt", erklärte Aulenbacher.

In Europa, so die Expertin weiter, wurden seit den 1970er Jahren die "Standards der Beschäftigung aufgebrochen", seit den 1990er Jahren hätte die Gesellschaft verstärkt mit prekären Arbeits-und Beschäftigungsverhältnissen zu tun. "Wir haben es mit einem Anstieg sozialer Ungleichheiten zu tun", betone Aulenbacher, und sie fügte hinzu, dass "Menschen nicht mehr ihre Biografien ohne Weiteres planen können, sondern immer wieder auch vom Abstieg bedroht sind". Hier hätten die Rechtspopulisten in Europa die soziale Frage besetzen können, die mit der nationalen Frage verbunden werde.

Für diese Gefühle der Ungerechtigkeit gebe es "keinen öffentlichen Ort mehr", sagte Carina Altreiter von der Wirtschaftsuniversität Wien. "Rechtspopulisten nützen dies aus." Die viel berichtete "Spaltung der Gesellschaft" in zwei polarisierte Gruppen gebe es in Österreich aber nicht, verwies die Expertin auf entsprechende Studien. Es handle sich vielmehr um "vielfältige Spaltungslinien" - Rechtsparteien würden dabei vor allem "ethnische und nationalistische Spaltungslinien" bedienen. Dazu kämen noch Spaltungen nach dem Leistungsprinzip und Spaltungen nach sozialer Herkunft.