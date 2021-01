Experten entschärfen Fliegerbombe im norditalienischen Bozen

Mehrere Tausend Menschen mussten ihre Häuser verlassen

In der Stadt Bozen im norditalienischen Südtirol haben am Sonntag mehrere Tausend Menschen wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe ihre Häuser verlassen müssen. Das Gebiet wurde am Vormittag evakuiert. Kurz vor 11.00 Uhr meldete die Feuerwehr dann, die Sprengstoffexperten des Militärs hätten die Bombe entschärft.

Mehr als 4.500 Menschen waren nach Angaben der Stadt Bozen von der Evakuierung betroffen. Die Stadt richtete eine eigene Anlaufstelle für Menschen ein, die sich derzeit eigentlich in häuslicher Quarantäne befinden.

Die Bombe war in der Nähe des Bahnhofs bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Zugverkehr musste für die Zeit des Einsatzes unterbrochen werden. Die Brennerautobahn, eine wichtige Verkehrsader zwischen Italien und Österreich, blieb jedoch offen. Bozen war im Zweiten Weltkrieg das Ziel vieler Luftangriffe. Besonders in der Altstadt waren damals große Schäden entstanden.