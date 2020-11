Experten: Güterverkehr muss klimafreundlicher werden

Klimaziele nur so erreichbar - Für gleiche Wettbewerbsregeln und Einrechnung externer Kosten - Umstieg auf Bahn, nur wenn günstiger - Kritik an Lkw-Sozialdumping und geringer Brenner-Maut

Mit einem "weiter wie bisher" beim Gütertransport lassen sich die heimischen Klimaziele nicht erreichen, war sich eine Fachleute-Diskussion am Freitag einig. Um mehr Waren von der Straße auf die Schiene zu bekommen, bedürfe es gleicher Wettbewerbsregeln und der Einrechnung aller externen Kosten. Das schließe auch Lohn- und Arbeitsbedingungen ein, wurde seitens der Arbeiterkammer (AK) betont.

Die Lösung könne nicht sein, den Wettbewerb weiter voranzutreiben, und ein Level Playing Field müsse es auch im sozialen Bereich geben, betonte die Leiterin der AK-Abteilung Umwelt und Verkehr, Sylvia Leodolter, bei einer Online-Diskussion des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Nach der EU-Erweiterung vor eineinhalb Jahrzehnten fehle bis heute eine sozial vernünftige Integration. Das Lohngefälle betrage bis heute 1:5, auch wenn Lkw durch Frankreich, Deutschland oder Österreich fahren, würden oft rumänische oder litauische Löhne gezahlt. Die EU-Entsenderichtlinie werde in den nationalen Gesetzen "nicht dem Gedanken entsprechend umgesetzt". Heimische Transporteure seien daher im EU-Ausland kaum noch vertreten, mit österreichischen Fahrern schon gar nicht.

Auch Herbert Kasser, Generalsekretär und Leiter der Sektion für Infrastrukturplanung im Klimaschutzministerium, bezeichnete das Level Playing Field als entscheidend, aber auch die Effizienz des Logistik-Systems. Es sei positiv, dass Österreich bei Schienen-Transport-Anteil gemessen an den Tonnenkilometern mit 32 Prozent europaweit fast vorn liege - die Schweiz kommt auf 35 Prozent, Deutschland auf 20 Prozent, die EU im Schnitt auf 18 Prozent - doch sei das weitere Potenzial für die Schiene in Österreich "überschaubar", trotz der von Österreich anvisierten 40 Prozent. Für das "ehrgeizige Ziel" Österreichs, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen, sei aber noch "viel zu tun".

Helen Lückge von Climonomics kritisierte, dass eine Lkw-Fahrt über den Brenner "zu attraktiv" sei, dafür würden sogar Umwege in Kauf genommen. Um die Gütertransporte von der Straße auf die Schiene zu bringen, sei eine klima- und umweltgerechte Maut auch am Brenner nötig. Kasser sagte, Österreich habe bei der Brenner-Maut in Bezug auf die EU-Wegekostenrichtlinie schon das Maximum ausgeschöpft, "dieses Bewusstsein müsste aber auf der ganzen Brennerachse gelebt werden".

"Schaffen wir es nicht, den Straßengüterverkehr zu elektrifizieren, werden wir scheitern", meinte der Experte aus dem Klimaschutzministerium: "Auch Oberleitungen könnten bezüglich Effizienz ein Asset sein", so Kasser. Auch beim Schweizer Forschungs- und Beratungsunternehmen Infras denkt man über neue Antriebstechnologien und alternative Treibstoffe nach und sieht die Frage, ob es eher Richtung E-Lkw oder Wasserstoff gehen wird, noch als offen an, wie Experte Markus Maibach sagte. Helen Lückge von Climonomics kann sich ein Oberleitungskonzept für Lkws "so nicht vorstellen". Auch in die Straße verlegte Induktionsschleifen zum Aufladen mit Strom sind durchaus in Diskussion.

Alessandra Angelini vom Umweltbundesamt (UBA) verwies darauf, dass die CO2-Bilanz im Güterverkehr neben dem Einsatz von CO2-freiem Erneuerbaren-Strom auch durch CO2-neutrale synthetische oder biogene Kraftstoffe verbessert werden könne. Klimaneutralität sei erreichbar mit einer Vermeidung und einer Verbesserung von Güterverkehr. So könne die Fahrzeugauslastung erhöht, die Regionalisierung forciert, oder die Lebensdauer der Produkte erhöht werden, sodass weniger gekauft und geliefert werden müsse. Insbesondere der Langstreckenverkehr könne stärker auf die Schiene gebracht werden, rentabel sei das ab Distanzen von 300 oder 500 km, so die Experten.

Die Schweiz setze zum Schwerverkehr auf eine Pull-Push-Strategie, berichtete Maibach von Infras. Man mache Bahntransporte attraktiver, setze Preise und internalisiere als "Herzstück" die externen Kosten; zudem kümmere man sich auch um soziale Aspekte, etwa Ruhezeiten-Einhaltung. Laut Lückge wäre der Kombiverkehr heute schon günstiger als die Straße, jedoch würden Lohndiskriminierung und Billigtransporte einen fairen Markt verhindern. Eine mangelnde Einbeziehung externer Kosten führe zu einer Preisverzerrung zu Lasten der klimafreundlichen Schiene. Der Kunde, der Transporte in Auftrag gebe, entscheide sich für die Straße, auch wenn diese nur ein, zwei oder drei Prozent billiger sei, meinte Clemens Först, Vorstandssprecher der Rail Cargo Austria (RCA). "Wir haben ein relativ enges Margen-Konzept", sagte dazu RWA-Chief-Trading-Officer Hannes Wanzenböck, dessen Unternehmen rund 3 bis 3,5 Mio. Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse im Jahr transportiert oder transportieren lässt. Einen Großteil davon befördere man selbst, vieles auch über die RCA. In der Regel könne man mit dem Lkw auf der Bahn mithalten, es sei aber nicht immer betriebswirtschaftlich darstellbar.

"Die Verlagerung kann man nicht erzwingen", meinte Elisabeth Werner, die in der EU-Kommission in der Generaldirektion Move den großen Bereich Landverkehr leitet. Die Straße habe einen ungemeinen Flexibilitäts- und auch einen Kostenvorteil. Nötig sei für die CO2-Emissionssenkung eine breite Toolbox, eine Komplementarität der verschiedenen Verkehrsträger. "Wir wollen Europa zu einem CO2-freien grünen Kontinent 2050 machen, das geht jetzt quer durch alle unsere Politikbereiche." Dieses grüne Gebot werde künftig in allen Rechtsakten beachtet werden, versicherte sie.

Namens des VCÖ verwiesen Michael Schwendinger und Christian Gratzer darauf, dass der Güterverkehr 2019 die heimische Klimabilanz mit 8,8 Mio. Tonnen CO2 belastet habe. Gegenüber 1990 hätten sich die CO2-Emissionen mehr als verdoppelt und seien stärker gestiegen als die im Personenverkehr. 1990 habe der Gebäudesektor noch dreimal so hohe CO2-Emissionen wie der Güterverkehr verursacht, 2019 sei der CO2-Ausstoß des Güterverkehrs schon höher als jener der Gebäude gewesen.