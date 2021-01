Experten - Plattformen bieten meist nur prekäre Arbeitsbedingungen

Aber häufig in Branchen, die davor auch schon schlecht bezahlt waren - Niedrige Preise um Konkurrenz aus dem Markt drängen - Langfristig Monopolrenten angestrebt

Digitale Plattformen schaffen zwar Arbeit, diese ist aber oft schlecht bezahlt mit prekären Arbeitsbedingungen. Vor allem die großen internationalen Firmen setzen zugleich alles daran, um lokale Konkurrenz durch Billigstangebote aus dem Markt zu drängen, selbst wenn sie selber damit Verlust machen. Ziel ist mittelfristig eine marktbeherrschende Stellung zu erreichen und so dann hohe Preise - und Gewinne - zu erzwingen, sagten Experten in einem Pressegespräch am Donnerstag.

Benjamin Herr, Arbeitssoziologe an der Universität Wien, verweist am Beispiel der Plattformen für Essenszulieferer darauf, dass diese nicht nur schlecht zahlen, sondern dass außerdem das Geschäftsrisiko beim Fahrer bleibt: Sie können sich zwar Schichten wünschen, erfahren aber erst kurzfristig wann sie eingeteilt sind und die Tendenz geht zum "Stücklohn", dass sie also nur Geld bekommen, wenn sie auch Aufträge haben, "was für Unternehmen eine Super-Angelegenheit ist", so Herr. Denn sie zahlen die Kuriere nur, wenn es tatsächlich Arbeit gibt. Dazu komme die Auslagerung von Kosten für das Mobiltelefon, Internet und das Fahrrad. Und schließlich gebe es auch praktisch keine Mitsprachemöglichkeit im Unternehmen. Allerdings müsse man berücksichtigen, dass Branchen wie Taxifahrer oder Essenszusteller, die derzeit im Fokus stehen, auch früher schon schlechte Löhne bezahlt waren, räumt Herr ein.

Der Soziologieprofessor Martin Gruber-Risak von der Uni Wien sieht ein großes Problem darin, dass auf Plattformen Beschäftigte kaum nachweisen können, dass sie einen Arbeitnehmer-Status haben, selbst wenn ihre Tätigkeit von der Plattform gesteuert und abhängig ist. Das liege an kurzen Arbeitsverhältnissen, Intransparenz bei der Zuteilung von Arbeit und Konfliktlösungsmechanismen und der fehlenden gewerkschaftlichen Organisation der Beschäftigten. Unter der aktuellen ÖVP-Grüne-Regierung sieht Gruber-Risak auch wenig Aussicht auf Verbesserungen, da das Thema nicht im Regierungsprogramm enthalten sei. Aber auf EU-Ebene gebe es von der EU-Kommission angestoßene Bemühungen, sich um die Arbeitsbedingungen in der Plattformwirtschaft zu kümmern. Allerdings steht die Diskussion noch am Anfang und Gruber-Risak weist darauf hin, dass die Mitgliedsländer im EU-Rat Vorschläge oft noch verwässern.

Trotz eines starken Umsatzanstiegs schreiben die digitalen Plattformen oft jahrelang keine Gewinne. "Es sind scheiternde Geschäftsmodelle, die sich nur durch die Auslagerung von Kosten und Risiken an die Beschäftigten über Wasser halten können", sagt Herr. Angesichts der aktuelle Arbeitsmarktlage mit zehn Jobsuchenden pro offener Stelle seien schlechte Arbeitsbedingungen auch leicht durchzusetzen. Herr stimmt dabei Susanne Pernicka, Soziologieprofessorin an der Johannes Kepler-Universität in Linz, zu, dass das Ziel des Modells eine marktbeherrschende Stellung ist. Ist diese einmal erreicht, können die Plattformen hohe Preise durchsetzen und die Konditionen diktieren. Wobei, so Pernicka, die Dominanz weit über die Monopole des 20. Jahrhunderts hinausgehe, gibt es doch über die Algorithmen der Plattformen einen viel tieferen Eingriff in die Beziehung zwischen Kunden und Dienstleistern, etwa Uber-Fahrern oder Rad-Kurieren, als es früher denkbar war. Die Plattformen können über ihre Algorithmen via App Angebot und Nachfrage nicht nur zusammenbringen, sondern teilweise auch steuern. "Sobald Plattformen die Konkurrenz aus dem Markt gedrängt haben, sind sie an der Maximierung der Monopolrente interessiert", sagt Pernicka. Sie weist aber zurück, dass Plattformen eine natürliche Folge neuer Technologien seien. "Sie sind vielmehr Ausdruck von politischen Kräfteverhältnissen und Konflikten." Entsprechend könnten sie auch reguliert werden, wenn es den politischen Willen dazu gibt.