Explosion in Beirut: Protest nach Absetzung des Ermittlungsrichters

Angehörige demonstrierten vor Justizministerium

Angehörige von Opfern der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut haben gegen die Absetzung des bisherigen Ermittlungsrichters protestiert. Dutzende Menschen versammelten sich am Freitag den zweiten Tag in Folge vor dem Justizministerium in der libanesischen Hauptstadt und hielten Bilder der Getöteten hoch.

Ein libanesisches Kassationsgericht hatte dem Ermittlungsrichter Fadi Sawan am Vortag den Fall entzogen. Sie kamen damit dem Antrag zweier früherer Minister nach, die als Beschuldigte ins Visier der Justiz geraten waren. Ein neuer Ermittlungsrichter muss die Untersuchungen jetzt von vorne beginnen.

"Wir wollen Gerechtigkeit, wir haben kein Vertrauen in unsere Regierung", sagte Ibtisam Alaa Al-Din, die bei der Detonation ihren 26 Jahre alten Sohn verlor. Sawan sei der Fall entzogen worden, nachdem er kurz davor erklärt habe, etwas aufzudecken. Angehörige der Opfer beklagen seit langem, dass die Ermittlungen auf der Stelle treten und die Hintergründe der Explosion vertuscht werden sollen.

Bei der Explosion waren am 4. August mehr als 190 Menschen getötet und rund 6.000 verletzt worden. Große Teile des Hafens und der anliegenden Wohngebiete wurden massiv zerstört. Ausgelöst worden sein soll die Detonation durch große Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat, die ohne Schutzmaßnahmen im Hafen gelagert wurden.