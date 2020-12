Explosion in der Innenstadt von Nashville - drei Leichtverletzte

Fahrzeug offenbar absichtlich in die Luft gejagt

Bei einer Explosion in der Innenstadt von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind drei Menschen leicht verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Die Polizei in Nashville bestätigte auf Twitter, dass es um 6.30 Uhr (Ortszeit) an einem Fahrzeug eine Explosion gegeben habe.

Ein weiterer Sprecher erklärte, dass die Ermittler von einer vorsätzlichen Tat ausgingen. Eine Einsatzkraft hatte dem WKRN gesagt, dass ein Wohnwagen explodiert sei und dabei mehrere Gebäude beschädigt wurden.