Bahnstrecke geschlossen

Bei einer Explosion in einer Fabrik, in der Schießpulver entsorgt wurde, sind am Montag in Italien drei Personen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in Casalbordino in der mittelitalienischen Region Abruzzen, bestätigte der Bürgermeister der Ortschaft Filippo Marinucci.

Wegen der Explosion musste eine Bahnstrecke unweit der Fabrik geschlossen werden. Über die Hintergründe der Explosion gab es vorerst keine Angaben.