Explosion in Nashville war offenbar geplant

Ansage aus Wohnmobil warnte vor Detonation - Augenzeugin berichtet von Schüssen

Bei der Explosion eines Wohnmobils im Zentrum der US-Stadt Nashville sind am Weihnachtsmorgen mindestens drei Menschen verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Detonation absichtlich herbeigeführt wurde. Es sei unklar, ob sich jemand in dem Fahrzeug aufgehalten habe, aber es seien mögliche menschliche Überreste in der Nähe gefunden worden, sagte der örtliche Polizeichef. Eine aufgenommene Ansage aus dem Wohnmobil habe vor der Explosion gewarnt.

Eine Augenzeugin berichtete auf CNN, sie sei von mehreren lauten Schüssen geweckt worden, dann habe eine per Lautsprecher verbreitete Tonbandbotschaft zur Evakuierung aufgerufen, da eine Explosion bevorstehe. Die Schüsse hätten wie aus einer automatischen Waffe geklungen, sagte die Frau. Dann habe eine Frauenstimme, die aber computergeneriert geklungen habe, erklärt: "Evakuieren sie jetzt. Dieses Wohnmobil wird in 15 Minuten explodieren." In der Folge habe die Stimme einen Minuten-Countdown hinuntergezählt, während sich die Bewohner in Sicherheit brachten.

Bei der Explosion entstand erheblicher Sachschaden an umliegenden Gebäuden. Einige Fahrzeuge fingen Feuer, dunkler Rauch stand über der Stadt und war meilenweit zu sehen.

Das Motiv sei unklar, hieß es bei der Polizei. Die nach einem Notruf über die Schüsse angerückten Polizisten hätten wegen der Warnung aus dem Wohnmobil sofort damit begonnen, Menschen aus den Gebäuden zu evakuieren. Die alarmierten Bombenexperten seien noch auf dem Weg gewesen, als sich die Explosion ereignete. Der frühere stellvertretende FBI-Direktor Andrew McCabe sagte dem US-Nachrichtensender CNN, die Polizei selbst könnte das Ziel des Anschlags gewesen sein.

Die Explosion ereignete sich am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags, die meisten Gebäude mit Büros und Geschäften in der sonst belebten Straße waren geschlossen. Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab. Der Bürgermeister von Nashville rief dazu auf, die Innenstadt zu meiden.