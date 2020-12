Explosion und Brand in Kohlekraftwerk in Tschechien

Kohlenstaub hatte sich entzündet

In einem Kohlekraftwerk in Kolin in Tschechien ist es zu einer Explosion und einem Brand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen habe sich Kohlenstaub im Bereich einer Förderanlage entzündet, teilte die Polizei am Montag mit. Alle Arbeiter hätten rechtzeitig fliehen können. Niemand sei verletzt worden. Die Flammen griffen auf die Dachkonstruktion über. Auf Fernsehbildern waren dicke schwarze Rauchschwaden zu sehen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Hubschrauber sollte die Löscharbeiten unterstützen. Die Anrainer wurden über Lautsprecher aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die weithin sichtbare Rauchsäule zog nach Angaben der Agentur CTK zahlreiche Schaulustige an.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens war noch nichts bekannt. Das Braunkohlekraftwerk erzeugt Fernwärme für zahlreiche Industriebetriebe und mehr als 7.000 Haushalte. Zudem wird elektrische Energie produziert. Kolin liegt an der Elbe, knapp 60 Kilometer östlich von Prag.