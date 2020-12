Statt Wunschzettel ging Sendung mit Munition ein

Statt der sonst üblichen Wunschzettel von Kindern hat die Weihnachtspostfiliale im deutschen Himmelpfort explosive Post erreicht: Dort sei am Montag "eine Sendung mit teils erlaubnispflichtiger Munition eingegangen", berichtete die Polizei am Dienstag. In dem Umschlag hätten unter anderem Schreckschuss- und Luftgewehrmunition sowie eine Schrotpatrone gesteckt, insgesamt mehr als 500 Schuss. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.