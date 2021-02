Explosive Postsendungen in Deutschland - Auch Hipp war Ziel

Babynahrungshersteller nach zwei Lebensmittelfirmen ebenfalls betroffen

Nach zwei Lebensmittelfirmen im Südwesten Deutschlands ist auch der bayerische Babynahrungshersteller Hipp Ziel einer explosiven Postsendung gewesen. Die Sendung war in der Nacht auf Donnerstag in einem Postverteilzentrum am Münchner Flughafen identifiziert worden. Offenbar war sie gemeinsam mit einem Brief und einem Paket für einen Getränkehersteller in Eppelheim und die Lidl-Zentrale in Neckarsulm an einer Postannahmestelle abgegeben worden. Das Motiv liegt im Dunkeln.

Zwei Explosionen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen hatten sich diese Woche im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ereignet. In der Lidl-Zentrale in Neckarsulm am Mittwoch gab es drei Verletzte. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einer Verpuffung in Eppelheim, die sich am Dienstag ereignete. Dabei erlitt ein Mitarbeiter ein Knalltrauma. In beiden Fällen hatten die Mitarbeiter Poststücke entgegengenommen und geöffnet.