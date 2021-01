Exporte im Oktober 2020 um 10,7 Prozent unter Vorjahr

Den kräftigsten Exporteinbruch gab es im Mai mit -25,4 Prozent

Österreichs Wirtschaft hat im Oktober 2020 um 10,7 Prozent weniger exportiert als im Oktober 2019, die Einfuhren gingen um 6 Prozent zurück. Einfuhren in Höhe von 13,48 Mrd. Euro standen Ausfuhren im Wert von 13,16 Mrd. Euro gegenüber. Arbeitstägig bereinigt stagnierten die Importe bei +0,2 Prozent und die Exporte gingen um 4,4 Prozent zurück, teilte die Statistik Austria am Freitag mit.

Zuvor hatte es im September eine leichte Entspannung mit einem Exportzuwachs um 0,2 Prozent gegeben. "Den bislang kräftigsten Exporteinbruch im Pandemiejahr 2020 gab es im Mai mit -25,4 Prozent. Auch in der Pandemie bleibt die Europäische Union wichtigster Handelspartner Österreichs: Gut zwei Drittel des Außenhandels finden innerhalb des Binnenmarktes statt", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Mitteilung. Aus den EU-Ländern importierte Österreich im Oktober 2020 Waren im Wert von 9,18 Mrd. Euro, Waren im Wert von 8,85 Mrd. Euro wurden in diese Länder exportiert.

Im gesamten Zeitraum Jänner bis Oktober 2020 wurden nach vorläufigen Zahlen der Statistik Austria Waren im Wert von 119,29 Mrd. Euro eingeführt, die Ausfuhren beliefen sich auf 117,77 Mrd. Euro. Im Zeitraum März bis Mai 2020 gingen die Einfuhren (-19,4 Prozent) und die Ausfuhren (-17,7 Prozent) wesentlich stärker zurück als in der Gesamtperiode Jänner bis Oktober 2020, in der die Importe um 10,5 Prozent sanken und die Exporte um 9,2 Prozent.

In beiden Verkehrsrichtungen wurden die größten absoluten Rückgänge erneut mit Österreichs wichtigstem Handelspartner Deutschland verzeichnet (Importe -10,3 Prozent auf 41,78 Mrd. Euro, Exporte: -6,0 Prozent auf 35,85 Mrd. Euro).