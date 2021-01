EZB-Bankenaufseher warnen vor plötzlichem Anstieg der faulen Kredite

EZB - Kredite an Privatsektor legen nicht mehr so stark zu Die Banken in der Eurozone haben im Juli weniger Kredite an Unternehmen und private Haushalte vergeben als erwartet. Die Summe stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat nur um 2,4 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Im Juni hatte es noch ein Plus von 2,5 Prozent gegeben. Analysten hatten für Juli ebenfalls mit einer Zunahme um 2,5 Prozent gerechnet .