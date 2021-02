EZB bemängelt Sanierungspläne der Banken

EZB verlängert unbegrenzten Kredit für Banken Die Banken in der Eurozone können sich auch in Zukunft unbegrenzt mit Geld bei der Europäische Zentralbank (EZB) eindecken. Die sogenannte Vollzuteilung bei den Hauptrefinanzierungsgeschäften mit den Banken werde "so lange wie nötig", mindestens jedoch bis 9. Juli 2013 verlängert, kündigte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt an. Ursprünglich wäre die Rundumversorgung im Januar 2013 ausgelaufen.