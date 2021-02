EZB-Präsidentin: Virus-Mutationen Gefahr für die Wirtschaftserholung

Lagarde: Konjunkturstützende Geldpolitik für günstige Finanzierungen weiter nötig

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sieht in der Pandemie weiter Gefahren für die erwartete wirtschaftliche Erholung. "Der erneute Anstieg der Neuinfektionen, die Mutationen des Virus und die strikten Eindämmungsmaßnahmen stellen ein erhebliches Abwärtsrisiko für die wirtschaftliche Aktivität im Euroraum dar", sagte Lagarde am Montag in Brüssel vor dem EU-Parlament. Der Start der Impfungen sei hingegen das "Licht am Ende des Tunnels".

"Die Produktion liege nach wie vor deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, und die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie bleibt hoch", sagte Lagarde. Eine Erholung sei jedoch zu erwarten, wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben würden und die Unsicherheit zurück gehe. Die Wirtschaft werde dann durch günstige Finanzierungsbedingungen, eine stützende Finanzpolitik und eine Erholung der Nachfrage unterstützt.

Der Preisdruck im Euroraum sei immer noch verhalten, sagte Lagarde. Zwar habe die Inflation im Jänner kräftig zugenommen und es sei damit zu rechnen, dass sie in den kommenden Monaten weiter anziehe. Doch eine schwache Nachfrage, ein geringer Lohndruck und der Kursanstieg des Euro sorgen aus Sicht von Lagarde wahrscheinlich dafür, dass der zugrunde liegende Preisauftrieb gedämpft bleibe.

Die Lebenshaltungskosten waren im Euroraum im Jänner binnen Jahresfrist überraschend deutlich um 0,9 Prozent gestiegen. Zuvor waren die Verbraucherpreise fünf Monate in Folge gesunken. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig knapp zwei Prozent Inflation an, verfehlt diese Zielmarke aber bereits seit Jahren. Zuletzt hatten die zweite Pandemie-Welle und erneute Lockdown-Maßnahmen in den Euro-Ländern die Inflationsentwicklung gebremst.

Die EU-Länder rief Lagarde dazu auf, mit ihrer Fiskalpolitik, der von der Krise gebeutelten Wirtschaft weiterhin unter die Arme zu greifen: "Fiskalpolitik - sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene - bleibt entscheidend, um die Erholung zu stützen." Eine rasche Umsetzung des "Next Generation EU" genannten EU-Hilfspakets sei wichtig. "Falls dieses wie geplant umgesetzt wird, könnte Next Generation EU sogar schon in diesem Jahr das Wachstum anschieben."