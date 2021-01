EZB-Ratsmitglied: Zinssenkung aktuell nicht nötig - "Nicht vom Tisch"

EZB-Chef lässt Hintertür für Zinssenkung offen Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt sich eine Hintertür für eine Zinssenkung in den nächsten Monaten offen. "Wir sind zum Handeln bereit", sagte der Präsident der Notenbank, Mario Draghi, am Donnerstag nach einer EZB-Sitzung in Frankfurt. Die EZB lege sich allerdings nicht vorab fest, bekräftige Draghi die Position der Währungshüter. Die Notenbank werde in nächster Zeit alle neuen Daten sorgfältig prüfen. Die Geldpolitik der EZB werde die Wirtschaft so lange stützen wie nötig.