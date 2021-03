EZB-Vize - Notenbank hat Munition zur Bekämpfung des Renditenanstiegs

De Guindos hält Inflationssorgen derzeit für nicht angebracht

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat laut ihrem Vize-Präsidenten Luis de Guindos genügend Mittel, um jeden unerwünschten Anstieg der Anleiherenditen zu bekämpfen. Die Notenbank besitze die dafür nötige Flexibilität in der Geldpolitik, sagte de Guindos in einem Interview am Dienstag. Die Anleihe-Renditen waren zuletzt nach oben geklettert, was Befürchtungen ausgelöst hatte, die Kreditkosten könnten mitten in der Pandemie steigen und die erhoffte Erholung ausbremsen.

"Wir müssen sehen, ob dieser Anstieg der nominalen Renditen negative Auswirkungen auf die Finanzierungsbedingungen hat", sagte de Guindos. Der Stellvertreter von Notenbank-Chefin Christine Lagarde machte deutlich, dass das billionenschwere Pandemie-Anleihekaufprogramm PEPP im Ernstfall das Hauptwerkzeug der Währungshüter ist. Die EZB sei offen, notfalls das Programm zu rekalibrieren, einschließlich des Kaufrahmens, sagte er. Dieser ist inzwischen auf 1,85 Bill. Euro angelegt. Rund eine Billion Euro ist aber bisher noch ungenutzt. "Wir haben Spielraum und wir haben Munition", sagte de Guindios.

Inflationssorgen hält der Notenbanker derzeit nicht für angebracht. "Alles in allem würde ich sagen, dass wir kurzfristig nicht sehr besorgt sein müssen hinsichtlich der Inflation, und mittelfristig werden wir uns das weiterhin sehr sorgfältig anschauen, was wir immer tun." Kurzfristig, in den nächsten zwölf Monaten, werde die Teuerung unter dem EZB-Ziel von knapp zwei Prozent bleiben. Die EZB strebt diese Marke als Optimalwert für die Wirtschaft an, verfehlt sie aber bereits seit Jahren.