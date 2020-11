Fabian Billing wird neuer Chef von McKinsey Österreich/Deutschland

Per März 2021 - Er folgt auf Cornelius Baur

Beim Unternehmensberater McKinsey kommt es nächstes Jahr zu einer Veränderung in der Chefetage: Der 46-jährige Düsseldorfer Fabian Billing wird am 1. März 2021 neuer Chef von McKinsey in Deutschland und Österreich. Er folgt damit auf Cornelius Baur (58), der das Amt nach über sieben Jahren abgibt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der studierte Betriebswirt Billing ist derzeit noch Seniorpartner im Düsseldorfer Büro von McKinsey und dort seit 21 Jahren tätig.