FACC - Baader Bank bestätigt Einstufung "Reduce" und Kursziel

Kursziel weiterhin bei 6,00 Euro gesehen - Krise in der Luftfahrtindustrie könnte noch Jahre dauern

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung "Reduce" für die Aktien des heimischen Flugzeugausrüsters FACC bestätigt. Auch das Kursziel wurde von Analyst Peter Rothenaicher unverändert mit 6,00 Euro beziffert.

Die Geschäftsaussichten für das Unternehmen werden aufgrund der massiven Krise in der Luftfahrtindustrie für mehrere Jahre herausfordernd bleiben. Es könnte bis in die Jahre 2024 oder 2025 dauern, bis FACC wieder das Umsatzniveau von vor der Krise erreichen wird. Auch die Umsätze im abgelaufenen 3. Quartal 2020 blieben auf einem niedrigem Level.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Baader-Analysten minus 1,52 Euro für 2020, sowie minus 0,15 bzw. plus 0,27 Euro für die beiden Folgejahre. Dividendenausschüttungen werden für diesen Zeitraum keine erwartet.

Am Donnerstagvormittag notierten die FACC-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,21 Prozent bei 8,38 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

