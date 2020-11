FACC - Berenberg erhöht Kursziel von 4,6 auf 7,0 Euro, weiter "Sell"

Jüngste Kursrally laut Analysten überzogen - Wert der Aktie seit Anfang November mehr als verdoppelt

Die Analysten von Berenberg haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Flugzeugausrüsters FACC von 4,60 auf 7,00 Euro nach oben revidiert. Die Verkaufsempfehlung "Sell" wurde vom Analystenteam rund um George McWhirter aber bestätigt.

Seit Anfang November haben sich die FACC-Papiere an Wert mehr als verdoppelt. Ausgelöst sei der Höhenflug worden von Hoffnungen auf einen baldigen Impftstoff gegen das Coronavirus, der Bestätigung der Jahresziel von FACC bei der Vorlage der Drittquartalszahlen und einem möglichen Auftrag für Drohnen von Amazon.

Seit Jahresbeginn liegen die Titel damit nur mehr etwa 13 Prozent im Minus. Bei der gesamten Branche gibt es aber ein Minus von 49 Prozent zu sehen. Die Experten bewerten die jüngste Kursrally bei FACC als überzogen.

Als Zulieferer für die Luftfahrtbranche seien die Produktionsraten von Flugzeugen die Treiber für die Umsatz und Ergebnisentwicklung. Ein Rückkehr auf das Niveau von vor der Covid-19-Krise sehen die Experten erst im Jahr 2026.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten minus 1,5 Euro für das Geschäftsjahr 2020, sowie minus 0,10 bzw. plus 0,30 Euro für die beiden Folgejahre. Eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,10 Euro pro Anteilsschein wird erst im Jahr 2022 gesehen.

Am Donnerstagvormittag notierten die FACC-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,75 Prozent bei 9,90 Euro.

