FACC - Berenberg erhöht Kursziel von 7,00 auf 7,50 Euro

Verkaufsempfehlung "Sell" aber bestätigt - Analysten: Jüngste Kursrally zu weit gegangen

Die Analysten der deutschen Privatbank Berenberg haben ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC leicht von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben. Gleichzeitig bestätigten sie jedoch ihre Verkaufsempfehlung ("Sell") für die Titel.

FACC sei der Wert in ihrer Coverage mit der besten Performance seit Jahresbeginn, schreiben die Analysten George McWhirter, Andrew Gollan und Ross Law in der am Dienstag vorliegenden Studie. Mit einem Kursplus von 21 Prozent würden die Titel auch eine deutliche bessere Performance als die Branche der zivilen Luftfahrt in Europa aufweisen, die seit Jahresbeginn 4 Prozent an Wert eingebüßt habe.

Die starke Kursentwicklung sei von einer positiven Stimmung hinsichtlich des Drohnengeschäfts von FACC nach Erfolgen des chinesischen Partners des Unternehmens getrieben gewesen, argumentieren die Analysten. Das Drohnengeschäft mache allerdings nur einen kleinen Teil der Umsätze - vier Prozent im Geschäftsjahr 2020 - aus. Zudem sei die starke Performance der Aktie trotz gekürzter Prognosen für Umsatz und Gewinn erfolgt. Insgesamt halten die Analysten die Aktie für teuer, sie habe sich zu weit nach oben bewegt.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten für 2020 einen Verlust von 1,50 Euro sowie einen Fehlbetrag von 0,10 Euro für das Folgejahr 2021. Für 2022 prognostizieren sie einen Gewinn von 0,20 Euro. Mit Dividendenzahlungen rechnen sie in den Jahren 2020 und 2021 nicht, 2022 erwarten sie eine Ausschüttung von 0,1 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)