FACC - Erste Group erhöht Kursziel von 6,00 auf 9,50 Euro

Einstufung "Accumulate" bestätigt

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Titel von FACC deutlich von 6,00 auf 9,50 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von Analyst Christoph Schultes beibehalten.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten minus 1,12 Euro für 2020, sowie minus 0,13 bzw. plus 0,15 Euro für die beiden Folgejahre. Dividenden werden für diese drei Perioden keine erwartet.

Am Montagvormittag notierten die FACC-Titel an der Wiener Börse mit plus 3,65 Prozent bei 8,80 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)