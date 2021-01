Facebook: So viele Fehlinformations-Kampagenen wie nie gestoppt

Mehr als 2800 Accounts und Seiten gesperrt - Elf Länder im Visier

Facebook hat nach eigenen Angaben im Dezember so viele Fehlinformations-Kampagnen gestoppt wie nie in einem Monat zuvor. Insgesamt seien 17 derartige Netze identifiziert und gesperrt worden, teilte der US-Konzern am Dienstag mit. Zudem seien mehr als 2800 Accounts und Seiten bei Facebook selbst sowie bei dem zum Unternehmen gehörenden Foto-Dienst Instagram gesperrt worden, unter anderem weil dort falsche Identitäten genutzt worden seien.

Im Visier habe Facebook elf Länder gehabt, darunter Argentinien, Brasilien, Marokko, die Ukraine, Kasachstan und Kirgistan. In den meisten Fällen habe es sich im Zusammenhang mit Wahlen um Fehlinformationskampagnen gehandelt, die von örtlichen Nutzern gestartet worden seien.