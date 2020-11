Facebook will Kundendienst-Start-up Kustomer kaufen

"Wall Street Journal": Um eine Milliarde Dollar

Das US-Online-Netzwerk Facebook will sich einem Pressebericht zufolge mit der Übernahme bei Angeboten für den Kundendienst verstärken. So werde das New Yorker Start-up Kustomer mit etwas mehr als einer Milliarde US-Dollar (rund 840 Mio. Euro) bewertet, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Montag unter Berufung auf informierte Personen.

Kustomer bietet Plattformen für Kundenservice und sogenannte Chatbots an, die Kundenanfragen automatisiert beantworten können sollen. Bereits an diesem Montag könnte ein Deal abgeschlossen werden, sollten die Gespräche nicht noch platzen, hieß es.

Kustomer bietet Firmen bereits das Management von eingehenden Kundenanfragen unter anderem über Facebooks eigenen Mitteilungsdienst an und dehnt den Service derzeit auch auf den Dienst von Facebooks Foto-Tochter Instagram aus. Mehr und mehr versuchen Händler, für den Vertrieb ihrer Produkte auch Online-Plattformen wie Instagram und Facebook zu nutzen, auf denen Empfehlungen von Freunden oder bekannten Stars eine Rolle spielen können.

Facebook ist in den vergangenen Jahren auch durch Übernahmen kräftig gewachsen. So kam etwa Instagram 2012 für eine Milliarde Dollar dazu, für den Messenger WhatsApp musste der Konzern von Gründer Mark Zuckerberg dann 2014 aber bereits 19 Milliarden Dollar hinblättern.