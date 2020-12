Fahrerflucht nach Motocross-Unfall im Burgenland: Biker meldeten sich

Motocrossfahrer hatten Waldbesitzer nach Kollision schwer verletzt liegen gelassen - Männer wollen von Unfall nichts bemerkt haben

Nach einem Motocross-Unfall mit Fahrerflucht in einem Wald in Salmannsdorf (Bezirk Oberpullendorf), bei dem ein 60-jähriger Waldbesitzer angefahren und schwer verletzt wurde, haben sich am Montagabend zwei Biker bei der Polizei gemeldet. Ein 34-Jähriger und ein 60-Jähriger gaben laut Landespolizeidirektion an, zur Zeit des Unfalls am vergangenen Sonntag mit ihren Motorrädern im Wald einem Jäger begegnet zu sein, aber nichts von einer Kollision bemerkt zu haben.

Die Männer hätten ausgesagt, erst über die Medien von dem Vorfall erfahren zu haben. Sie seien nach dem Unfall nicht stehen geblieben, weil sie nicht bemerkt hätten, dass der Mann verletzt sei, berichtete die Polizei. Der Waldbesitzer hatte nach dem Vorfall seinen Bruder verständigt, der die Rettungskräfte alarmierte. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen.