Fahrzeug von italienischer Botschaft in Kabul attackiert

Keine Details bekannt

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein Fahrzeug der italienischen Botschaft von einer Explosion erfasst worden. Bei dem Bombenattentat auf den gepanzerten Wagen seien zwei Insassen verletzt worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Genauere Details waren zunächst nicht bekannt. Der TV-Sender Tolonews berichtete, dass sich im Fahrzeug afghanische Mitarbeiter der Botschaft befunden hätten. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Afghanistans Hauptstadt Kabul wird derzeit von einer Welle der Gewalt erschüttert. Es ist unklar, wer genau hinter den gezielte Tötungen von Menschenrechtlern, Aktivisten und Journalisten steckt. Jüngst hatte das US-Militär direkt die islamistischen Taliban für Attentate verantwortlich gemacht. Die militante Gruppe sitzt zur Zeit mit Afghanistans Regierung in Katar am Verhandlungstisch, Frieden ist aber noch nicht in Sicht.