Brandursache unbekannt

In einer Kfz-Werkstatt im Gemeindegebiet von Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) in der Steiermark sind am Samstagnachmittag fünf Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei gegen 16:00 Uhr ausgebrochen, die Fahrzeuge seien nebeneinandergestanden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. 40 Feuerwehrleute seien mit fünf Fahrzeugen bei der Brandbekämpfung im Einsatz gestanden. Die Brandursache und die Schadenshöhe seien noch unbekannt, das Landeskriminalamt ermittle.