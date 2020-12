Fall Nawalny - EU möchte Hintergründe für Sanktionen nicht offenlegen

Publikation von "Bellingcat" weckt Zweifel an Treffsicherheit von EU-Sanktionsbeschluss

Aktuelle Recherchen der Investigativplattform "Bellingcat" zum Fall Alexej Nawalny werfen Fragen zur Treffsicherheit jener Sanktionen auf, welche die EU im Oktober als Reaktion auf die Vergiftung des russischen Politikers beschlossen hat. Genaue Hintergründe dieser EU-Entscheidung bleiben unklar: Die EU lehnte am Mittwoch einen Antrag der APA auf Freigabe der Schlüsseldokumente zu den Sanktionen ab.

Der Rat der Europäischen Union hatte am 14. Oktober "restriktive Maßnahmen" über sechs russische Amtsträger sowie eine Institution verhängt. Die Verbreitung und der Einsatz chemischer Waffen stelle eine anhaltende Bedrohung da, hieß es in dem Beschluss. Oppositionspolitiker Nawalny war Ende August in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus in Sibirien eingeliefert worden. Nach der Überstellung des Kranken nach Berlin hatten Speziallabors in Deutschland, Frankreich und Schweden festgestellt, dass er mit einem Nervenkampfstoff der "Nowitschok"-Gruppe vergiftet worden war.

In der öffentlichen Ratsentscheidung fanden sich jeweils kurze Begründungen: Bei drei hochrangigen Vertretern der russischen Präsidialverwaltung war die Rede davon, dass der Giftanschlag nicht ohne Zustimmung dieser Dienststelle möglich gewesen wäre. Zwei Vizeminister des russischen Verteidigungsministeriums wurden auf die Liste gesetzt, weil sie für die Lagerung und Vernichtung von chemischen Kampfstoffen verantwortlichen seien: Der mächtige Direktor des FSB, Aleksandr Bortnikow, weil angesichts der Beschattung Nawalnys zum Tatzeitpunkt von einer Involviertheit dieses Geheimdienstes bei der Vergiftung auszugehen sei. Zudem kam das staatliche Chemieinstitut GosNIIOKhT auf die Liste, weil es in der Vergangenheit in die Produktion und später in die Vernichtung von "Nowitschok" involviert gewesen sei.

Ausgehend von der Analyse von am russischen Schwarzmarkt verfügbaren Mobilfunkdaten und Reisebewegungen hatte die Investigativplattform im Fall Nawalny eine zentrale Rolle dem geheimdienstlichen Kriminalistikinstitut NII-2 FSB zugeschrieben. Für die "Nowitschok"-Expertise seien das offiziell für Exportkontrolle zuständige Wissenschaftszentrum "Signal" in Moskau sowie ein Forschungsinstitut für Militärmedizin in St. Petersburg zuständig gewesen.

Keine einzige dieser Institutionen und mit Ausnahme von FSB-Direktor Bortnikow auch keine einzige von "Bellingcat" genannte Person kommen aber im Sanktionsbeschluss der EU vor. Bei vier der sechs sanktionierten Personen läge nach Maßstäben der russischen Realverfassung außerdem eine unmittelbare Involviertheit in den Fall Nawalny keinesfalls auf der Hand.

Auf welcher faktischen Grundlage die EU im Oktober zu ihren konkreten Schlüssen kam, bleibt unklar. Nach Angaben des für Außen- und Sicherheitspolitik der Union zuständigen Europäischen Auswärtigen Diensts (EAD) lagen zu jedem Sanktionierten jeweils zwei Arbeitsdokumente vor: "Jedes Dokument beinhaltet einen oder mehrere Beweise aus unterschiedlichen Quellen und unter anderem auch eine kurze politische Bewertung der Relevanz der vorhandenen Informationen", erklärte Gianmarco Di Vita, Generaldirektor in der Generaldirektion Haushalt und Verwaltung des EAD, in einer schriftlichen Anfragebeantwortung gegenüber der APA.

Obwohl diese Dossiers nach der Sanktionsentscheidung von der Geheimhaltungsstufe "Vertraulich" heruntergestuft wurden und formal nun nicht mehr als geheim gelten, verweigerte der EAD eine Freigabe nach den Informationsfreiheitsbestimmungen der EU. Eine Veröffentlichung würde "gegnerische Akteuren" Einblicke in die Arbeitsweisen des Europäischen Rats liefern und dazu führen, dass sie ihre Handlungen manipulieren, um restriktiven Maßnahmen zu entgehen, begründete Di Vita die Ablehnung eines Antrags der APA.

Ebenso verweigerte der EAD die Herausgabe von zwei weiteren Dokumenten, die unter anderem Informationen über die Koordinierung der Sanktionsentscheidung, über inhaltlichen Überlegungen und wahrscheinlich die besondere Rolle von Deutschland und Frankreich beinhalten. Indizien dafür, dass der Inhalt eines als "Eingeschränkt" klassifizierten Dokuments in Moskau bereits bekannt sein könnte - das russische Außenministerium hatte im November seinerseits "Antisanktionen" gegen Deutschland und Frankreich angekündigt - seien für den EAD bei der Ablehnung der Freigabe irrelevant, argumentierte Generaldirektor De Vita.