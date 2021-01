Fall Nawalny: Europäische Journalisten fordern EU-Sanktionen

AEJ: Kein "konstruktives Engagement" mit Moskau wegen Nord Stream 2

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Präzisierung der Aussagen Lahodynskys im dritten Absatz ---------------------------------------------------------------------

Die Verhaftung und Inhaftierung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny bei seiner Rückkehr aus Berlin nach Moskau am Sonntag sei "ein Angriff auf den menschlichen Anstand und die europäischen Grundwerte" gewesen. Das erklärte die "Vereinigung europäischer Journalisten" (AEJ) am Mittwoch in einer Aussendung. Zugleich unterstützte die AEJ Forderungen der EU nach seiner Freilassung .

AEJ-Präsident Otmar Lahodynsky erklärte: "In einem Scheinprozess wurde Nawalny zu einer 30-tägigen Haftstrafe verurteilt, während die russischen Justizbehörden bisher jegliche Untersuchung der Vergiftung von Nawalny als russischem Staatsbürger auf russischem Boden ablehnten, offenbar auf Anordnung des Kreml." Die AEJ fordere daher mehr und strengere Sanktionen gegen Russland durch die EU-Führer, die auf ihrem EU-Gipfel am Donnerstag über Nawalnys Schicksal diskutieren werden.

Unter keinen Umständen sollte zwecks Aufrechterhaltung eines "konstruktiven Verhältnisses" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Nawalny geschwiegen werden, erklärte Lahodynsky. Es bestehe eine echte, offensichtliche Gefahr, dass Navalny nun "verschwinden" könne.

Nach Angaben der BBC seien 70 Journalisten und Anhänger von Nawalny gleichzeitig in ganz Russland festgenommen worden, und die Pressebewegungen - einschließlich der europäischen und amerikanischen Kollegen - seien so weit wie möglich eingeschränkt worden.

Wie sich die Europäische Union gegenüber Nawalny verhalten habe, sei offensichtlich mit der Nord Stream-Frage verbunden, so Lahodynsky. Während die deutsche Regierung das Projekt weiterhin fest unterstützt habe, habe die scheidende US-Regierung Sanktionen gegen ein russisches Schiff und ein russisches Unternehmen verhängt, das am Pipelinebau beteiligt gewesen sei.