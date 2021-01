Fall Nawalny: Internationale Pressestimmen zu Demos in Russland

"Tages-Anzeiger": Demonstrationen für die Zukunft Russlands - "Nesawissimaja": Nawalny-Proteste orientieren sich an Belarus - "De Tijd": Putins Bastion bröckelt

Internationale Tageszeitungen kommentieren die Demonstrationen für die Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin am Montag wie folgt:

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Die Kundgebungen vom vergangenen Wochenende haben gezeigt, dass die Sache ernst ist für den Kreml. Bei den letzten Demonstrationen, zu denen Nawalny aufgerufen hatte, waren vor allem Schüler und Studenten gekommen. Die Behörden hatten den jugendlichen Aktivisten mit Sanktionen und Schulverweisen gedroht. Es hat gewirkt, wenn auch nicht im Sinne des Kreml: Auf den Plätzen standen jetzt vorab Erwachsene, ganz normale russische Bürger, in deren Namen Putin sonst so gern spricht. Über 3000 von ihnen hat die Polizei festgenommen.

Nawalny ist zum Symbol für den Kampf gegen die Korruption geworden. Hier wird nicht nur über die Zukunft eines Mannes entschieden, sondern auch über die Zukunft des Landes. Für das nächste Wochenende sind bereits neue Proteste angekündigt."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung":

"(...) Es fällt vor allem auf, dass die Demonstrationen überall im Land stattfanden. Nach zwanzig Jahren Putinismus geht der Unmut weit über die Mittelschicht in Moskau und Sankt Petersburg hinaus. Nawalnyj hat das mit seinen Enthüllungen über einen Protzpalast, der offenbar im Verborgenen für Putin gebaut wird, geschickt befeuert. (...) Es ist zu früh, um zu sagen, ob Putins System ernsthaft in Gefahr ist und ob Nawalnyj überhaupt der geeignete Mann wäre, um einen Machtwechsel herbeizuführen. Im Augenblick kämpft er darum, nicht für lange Zeit im Gefängnis zu landen. Was auch immer geschieht, eines ist sicher: Anders als im Fall Belarus kann der weitere Verlauf Folgen haben, die weit über Russland hinausgehen - nicht zuletzt in Europa."

"Frankfurter Rundschau":

"Der Unmut in Russland über den staatlich geduldeten Mordversuch auf Alexej Nawalny wird das Land nicht so schnell verändern, wie es das verdient hat. So stabil, wie Putin sein System darstellt, ist es aber auch nicht. Zwar lehnten sich viele Menschen immer wieder mal gegen die Autokratie auf. Aber bis auf die Proteste nach den gefälschten Parlamentswahlen 2011 kochte der Zorn im Volk meistens nur lokal begrenzt auf. Dieses Mal eint die Demonstrierenden die Einsicht, dass das Attentat gegen einen Unbequemen auch ein Attentat auf die eigene Freiheit ist. Es wird für die Machthabenden in Moskau und die Provinzfürsten immer schwieriger, mit Stabilität für sich zu werben. Nach den chaotischen 1990er Jahren verfing dieses Argument noch. Doch längst haben die Menschen erkannt, dass von dieser Art der Stabilität nur eine kleine Elite profitiert. Der Frust wächst. Er breitet sich wie ein Geflecht feiner Risse in einem Bauwerk aus. Und mit Gewalt lassen sich diese Risse nicht mehr kitten."

"Nesawissimaja Gaseta" (Moskau):

"Die Solidaritätsaktionen für Alexej Nawalny am 23. Jänner zeigten die Taktik seiner Anhänger, die den spontanen Protest offenbar in das "belarussische Format" permanenter Kundgebungen übersetzen werden. Das soll der Radikalisierung der Stimmung und der Bündelung der Unzufriedenheit dienen. Experten bezweifeln aber bisher, dass diese Absicht Erfolg haben wird. (...)

Doch in Anbetracht der bevorstehenden (Parlaments-)Wahlen, für die die Atmosphäre angeheizt und die oppositionellen Kräfte bestmöglich gesammelt werden müssen, hat die belarussische Taktik ihre Vorteile."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Alexej Nawalny hat aus dem Gefängnis heraus zu Protesten aufgerufen. Die Mächtigen warnten, so gut sie konnten, fast jeder wichtige Bürokrat äußerte sich dazu. Nur (Wladimir) Putin schwieg. Er dachte, dass die Leute nicht auf die Straße gehen würden. Taten sie aber. In Moskau, Petersburg, Kasan, Nowosibirsk, Omsk, Sotschi und vielen anderen Orten. Davon, dass es sich im Land des KGB-Obersten (Putin) nicht so lustig lebt, zeugt auch die Tatsache, dass sogar in Jakutsk die Menschen auf die Straße gingen - bei Temperaturen um minus 50 Grad.

Rund 40.000 Demonstranten in der 12-Millionen-Stadt Moskau klingt zwar bescheiden. Wenn man sich aber die geografische Verteilung der Proteste anschaut, könnte der Kreml bei der Parlamentswahl am 9. September ernste Probleme bekommen. Nawalny wiederum muss, auch wenn er im Gefängnis sitzt, viel Rückstand aufholen. Er hat Anhänger, aber keine politische Basis, die tausende Menschen auf dem gesamten Gebiet des Landes mit seinen rund 140 Millionen Einwohnern mobilisieren könnte. Dabei gibt es in Russland genug Leute, die von den Knien aufstehen möchten."

"De Tijd" (Brüssel):

"Im September finden in Russland Parlamentswahlen statt. (Präsident Wladimir) Putin kann es sich kaum leisten, dass die Proteste bis dahin anhalten. Derweil versucht (Kreml-Kritiker Alexej) Nawalny, die Opposition zu mobilisieren und vor allem zu vereinen. (...) Es wird in jedem Fall zermürbend werden. Der Kreml wird seine Repression dosieren müssen, um zu verhindern, dass sich der Protest allgemein ausbreitet. Nawalny hingegen muss die Protestbewegung bis September am Laufen halten. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit.

Putin mag seine Machtposition mit einem Referendum zementiert haben, aber die Bastion hat in den letzten Monaten angefangen zu bröckeln. Es wird eher vom Schwung der russischen Opposition abhängen, als von den Protesten des Westens, ob der Mann im Kreml einknickt."