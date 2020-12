Fall Skripal: Vergifteter Doppelagent wohl weiter in Großbritannien

Weiter ärztlich betreut

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal ist nach seiner Vergiftung mit dem Kampfstoff Nowitschok nach Angaben seiner Familie weiter in Großbritannien unter ärztlicher Betreuung. Skripals Tochter Julia, die mit ihrem Vater im März 2018 im britischen Salisbury Opfer des Giftanschlags wurde, teilte das mit, wie die Moskauer Boulevardzeitung "Moskowski Komsomolez" am Mittwoch berichtete.

Die Zeitung veröffentliche eine Sonderseite zu einem mitgeschnittenen Telefonat, das Julia Skripal und ihre Cousine Viktoria Skripal am Wochenende vor einer Woche geführt haben sollen.

Zuvor hatte auch die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf Viktoria Skripal über das Telefonat berichtet. Demnach dementierte Julia Skripal erstmals auch Berichte britischer Medien, nach denen beide unter neuer Identität nach Neuseeland ausgewandert seien. Julia Skripal meldete sich demnach bei ihrer Verwandten in Moskau, weil ihr Vater sich Sorgen um die Gesundheit seiner 93 Jahre alten Mutter gemacht habe. Die beiden hätten auch gesagt, dass sie einen Besuch in Russland nicht ausschließen würden, sagte Viktoria Skripal.

Die Moskauerin beteuerte, dass das Telefonat authentisch sei. Sie habe darüber die russischen Behörden informiert. Russland bezweifelt wie im Fall des ebenfalls mit einem chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny, dass es überhaupt einen solchen Anschlag gab. Verbreitet ist in Moskau die Meinung, es handle sich in beiden Fällen um eine Inszenierung westlicher Geheimdienste - mit dem Ziel, Russland international an den Pranger zu stellen und mit Sanktionen zu bestrafen.

Sergej Skripal hatte für einen russischen und britischen Geheimdienst gearbeitet und war nach einer Verurteilung wegen Spionage in Russland nach Großbritannien ausgewandert. Nach dem Anschlag starb eine unbeteiligte Frau, als sie mit dem zu Sowjetzeiten entwickelten Nowitschok-Gift in Kontakt kam. Die Regierung in London legte sich schnell darauf fest, dass Moskau hinter dem Anschlag stecken müsse. Der Fall löste eine schwere diplomatische Krise aus. Im Fall Nawalny hält Deutschland ebenfalls Russland für verantwortlich.