Falsche Polizisten kassierten in Salzburg wegen fehlender MNS-Maske

Jugendlicher Mopedlenker ging Betrügern auf den Leim

Zwei falsche Polizisten haben am Mittwoch in Henndorf am Wallersee einen jungen Mofalenker für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Die beiden schwarzgekleideten Männer mit Polizeikappe lotsten den 16-Jährigen auf einen Parkplatz und kassierten von ihm zehn Euro Strafe, weil er keinen Mundnasenschutz mit sich führte. Der Bursche, dem die Kontrolle seltsam vorkam, zeigte den Vorfall bei der nächsten Polizeiinspektion an. Eine Fahndung nach den Männern blieb zunächst ohne Erfolg.