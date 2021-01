Familie bei Unfall wegen winterlicher Fahrverhältnisse in OÖ verletzt

Auto rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Böschung

Bei einem Autounfall in Weitersfelden (Bezirk Freistadt) sind am Samstagvormittag eine Frau und ihre drei Kinder leicht verletzt worden. Die 40-Jährige kam wegen der winterlichen Fahrverhältnisse auf dem Weg nach Freistadt in einer Rechtskurve mit ihrem Auto ins Schleudern. Der Pkw rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Böschung, berichtete die Polizei OÖ.

Die Lenkerin und ihre Kinder im Alter von 9, 11 und 14 Jahren wurden im Landeskrankenhaus Freistadt ambulant behandelt.