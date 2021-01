"Familiensache" im ORF: Prominente auf der Couch und beim Therapeuten

Neues Comedyformat mit Katrin Lux, Robert Stadlober und Andreas Vitasek wird derzeit in Wien gedreht - Voraussichtlich ab Herbst auf ORF 1

Familienaufstellung mit Prominenten: Aktuell laufen die Arbeiten für das neue ORF-Comedyformat "Familiensache", für das sich Katrin Lux und Robert Stadlober als Paar in der Krise mit sich und nicht zuletzt ihrem Therapeuten Andreas Vitasek auseinandersetzen müssen. Noch bis Ende März werden die zehn je 45-minütigen Folgen in Wien gedreht, bevor "Familiensache" dann ab Herbst in ORF 1 zu sehen sein soll.

Lux und Stadlober spielen dabei die Pichlers, die mit ihrem Familienwahnsinn zu dem von Starkabarettist Vitasek gespielten Paartherapeut Dr. Nemeth und seiner Schildkröte Sigmund kommen. Auch ist Margarethe Tiesel als Oma mit von der Partie. "Jeder, der Familie hat, wird sich wahrscheinlich total in uns erkennen", zeigt sich in einer ORF-Aussendung Hauptdarstellerin Katrin Lux überzeugt von "Familiensache". Inszeniert wird das Ganze von Regisseurin Esther Rauch nach der israelischen Vorlage "La Famiglia".