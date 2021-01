Familienstreit mit Küchenmesser in Wien-Floridsdorf

37-Jähriger bedrohte Frau und Stiefsohn - WEGA nahm Mann fest

Mit einem Küchenmesser hat ein 37-Jähriger in Wien-Floridsdorf seine 45-jährige Frau und seinen 22-jährigen Stiefsohn bedroht. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst brach der Streit gegen 11.00 Uhr in einer Wohnung in der Brünner Straße aus, es ging offenbar um die Erziehung einer jüngeren Stieftochter. Der afghanische Staatsbürger drohte dabei mit einem 18 Zentimeter langen Brotmesser.

Der Schwager des Stiefsohns mischte sich ein und hielt den Aggressor fest, wodurch die Frau und der 22-Jährige aus der Wohnung flüchten konnten. Sie alarmierten die Polizei, es rückten Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, der Bereitschaftseinheit und der Wega an, die den Mann in der Wohnung widerstandslos festnahmen. Das Messer wurde sichergestellt. Der 37-Jährige wurde angezeigt, über ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.