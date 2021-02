Der Dreh des dritten Teils des "Harry Potter"-Spin-offs "Fantastic Beasts" in London ist nach einem positiven Covid-19-Fall im Team gemäß der Sicherheitsrichtlinien vorerst gestoppt worden, bestätigte das Studio Warner Bros. am Donnerstag. Der Film mit Hauptdarsteller Eddie Redmayne als "Magizoologist" Newt Scamander und Mads Mikkelsen als sein Widerpart Gellert Grindelwald soll im Juli 2022 in die Kinos kommen.