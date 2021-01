Fassade von steirischer VP-Zentrale durch Farbbeutel beschädigt

Landesgeschäftsführer: Mehrere tausend Euro Schaden - Bekennerschreiben verweist auf "mörderische Abschiebe- und Grenzpolitik"

Die Fassade der Zentrale der Steirischen Volkspartei in Graz ist in der Nacht auf Freitag durch Farbbeutel beschädigt worden. Wie ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg am Samstag auf APA-Anfrage sagte, klebe schwarze Farbe an mehreren Stellen an der Außenseite des denkmalgeschützten Gebäudes: "Das ist bei weitem kein Lausbubenstreich, sondern schwere Sachbeschädigung." Er vermutet, dass der Schaden "zig tausend Euro" beträgt.

Laut Eisel-Eiselsberg habe man bereits mündlich Anzeige erstattet: "Ich finde es traurig, dass man seine politische Meinung so zum Ausdruck bringen muss." Ein anonymes Bekennerschreiben machte im Internet die Runde, darin heißt es, "Antifaschist*innen" hätten die Parteizentrale "verschönert", und zwar als Antwort auf "mörderische Abschiebe- und Grenzpolitik".

Neos-Klubobmann Niko Swatek verurteilte am Samstag in einer Aussendung die Tat: "Wer zu feigen Angriffen und Gewalt gegen politisch Andersdenkende greift, vergiftet damit nicht nur das politische Klima in der Steiermark, sondern greift damit auch unsere Demokratie an." FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann sagte ebenfalls in einer Aussendung, die "antidemokratische Tat" sei "aufs Schärfste zu verurteilen": "Die türkis-grüne Bundesregierung ist gefordert, gegen Linksradikalismus konsequent vorzugehen." Erst Anfang November war die neue Parteizentrale der steirischen FPÖ in Graz mit Farbkugeln beworfen worden.