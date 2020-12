Faßmann kündigt Ausbildungsoffensive in der Elementarpädagogik an

150 neue Ausbildungsplätze an fünf Standorten

Ab dem Schuljahr 2021/22 starten an fünf Standorten von Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP) zusätzliche Kollegklassen. Damit schaffe die Bundesregierung rund 150 neue Ausbildungsplätze für Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen. Die Plätze entstehen an den BAfEP Mureck, Hartberg, Oberwart, Ried und Wien 10, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag an.

"Die elementarpädagogischen Einrichtungen sind die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes. Hier passieren wichtige Lernprozesse, die die Kinder für ihre weitere Schullaufbahn prägen. Deshalb ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung für das pädagogische Personal so wichtig", so Faßmann in einer Aussendung.

"Die Elementarpädagogik in Österreich braucht noch viel mehr öffentliche Wertschätzung und professionelle Expertise, als sie derzeit hat. Mit den neuen Lehrgängen wollen wir Menschen mit verschiedensten Hintergründen und Lebenserfahrungen für diesen wichtigen Beruf gewinnen", ergänzte die grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann.