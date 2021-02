Fast 5.000 Hongkonger beantragten Visa für Großbritannien

Britische Regierung erwartet mehr als 300.000 Hongkonger Bürger und deren Angehörige

In Großbritannien haben sich einem Zeitungsbericht zufolge bereits rund 5.000 Hongkonger Bürger auf ein neues, seit Jänner geltende Visum beworben, das den Weg zur britischen Staatsbürgerschaft vereinfacht. Etwa die Hälfte der eingegangenen Anträge stamme von Hongkongern, die sich bereits in Großbritannien aufhielten, berichtete "The Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.

Großbritannien hatte die Visa-Erleichterung geschaffen, nachdem China im vergangenen Jahr ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in der ehemaligen britischen Kronkolonie eingeführt hatte.

Die britische Regierung prognostiziert, dass das neue Visum mehr als 300.000 Menschen und deren Angehörige nach Großbritannien locken könnte. Die Regierung in Peking sagte, es würde Hongkonger zu Bürgern zweiter Klasse in Großbritannien machen.