Faule Kredite drückten ABN Amro 2020 in die Verlustzone

Verstaatlichte Bank ABN Amro will frühestens 2014 an die Börse Die verstaatlichte niederländische Bankengruppe ABN Amro plant frühestens in drei Jahren die Rückkehr an die Börse. Im Zuge der Emission will der Staat seine Anteile wieder abgeben. Bank-Chef Gerrit Zalm sagte am Freitag, er begrüße die Pläne der Regierung. Finanzminister Jan Kees de Jager hatte Ende Jänner gesagt, dass die Regierung einen Börsengang des Instituts einem Verkauf vorziehe.