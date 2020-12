FC Gloria Filmpreise: Zentrale Vertreterinnen der Branche geehrt

Zum zweiten Mal wurden die dem weiblichen Filmschaffen gewidmeten Auszeichnungen vergeben - Preis unter anderen an Künstlerin Mara Mattuschka

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Filmkünstlerin Mara Mattuschka gehört zu jenem Quartett von weiblichen Filmschaffenden, das heuer bei den zum zweiten verliehenen FC Gloria Filmpreisen geehrt wird. Die 2018 eingeführte Auszeichnung richtet sich speziell an Frauen der heimischen Branche und wird in vier Kategorien vergeben. Wegen Corona musste man heuer allerdings auf eine Preisgala verzichten - und setzte am Freitagabend kurzerhand eine Onlineverleihung aus dem Wiener Stadtkino an.

Organisiert wird die biennal verliehene Auszeichnung vom titelgebenden Frauenvernetzungsverein FC Gloria, der sich um alle Gewerke der Filmbranche kümmert. Gerade heuer habe sich in der Covid-Situation gezeigt, dass Frauen wieder vermehrt von den zusätzlichen Belastungen betroffen waren, so die Verantwortlichen. Hier einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel mitzubefördern, das sollen auch die Filmpreise leisten.

So geht die "Gloriette" für eine Filmemacherin aus dem experimentellen Bereich an Mara Mattuschka. Sie erhält wie ihre Kolleginnen neben dem Preisgeld von je 5.000 Euro und einem Gutschein auch eine von Katrina Daschner gestaltete Skulptur.

Der "Gloria"-Preis an eine Frau über 40 Jahren aus dem Filmsektor geht indes an die Kamerafrau Christine A. Maier ("Quo vadis, Aida?"), während sich Oberbeleuchterin Kim Jerrett über den Gloriosa Spotlight freuen kann. Und schließlich erhält Tonmeisterin Nora Czamler den Louise-Fleck-Preis.

(S E R V I C E - www.fc-gloria.at/fc-gloria-filmpreis-2020)

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *