Fed-Chef: Noch langer Weg zu Vollbeschäftigung und höheren Zinsen

Zinserhöhungen nicht "in absehbarer Zeit"

In den USA ist laut US-Notenbankchef Jerome Powell auch nach Ende der Coronakrise noch lange nicht mit Vollbeschäftigung zu rechnen. Auch wenn es in der zweiten Jahreshälfte zu einem Aufschwung kommen sollte, sei es noch "ein weiter Weg" zu diesem Ziel, sagte er am Donnerstag in einem Online-Gespräch der Universität Princeton. Mit Zinserhöhungen sei auch vor diesem Hintergrund "in absehbarer Zeit" nicht zu rechnen.

An einer Abkehr von der sehr konjunktur-stimulierenden Geldpolitik sei nicht zu denken, bevor die Arbeit "gut und wirklich" erledigt sei, so der Fed-Chef. Powells Bekräftigung der langfristig ultra-lockeren Linie der Fed lastete auf dem Dollar. Im Gegenzug verteuert sich der Euro auf 1,2171 Dollar. Die US-Notenbank hatte bereits auf der Sitzung Mitte Dezember das Festhalten an ihrem Zinsniveau nahe Null über die Coronakrise hinaus signalisiert.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA war zuletzt wieder sprunghaft in die Höhe geschnellt. Und die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 6,7 Prozent. In ihren jüngsten Projektionen vom Dezember erwarteten die US-Währungshüter im Mittel für 2021 eine Quote von 5,0 Prozent. 2022 soll sie dann auf 4,2 Prozent fallen. In der Krise gingen in den USA mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bisher erst rund die Hälfte zurückgewonnen wurde.

Powell sieht zugleich vorerst keine erhöhten Inflationsgefahren auf die USA zukommen. Zwar könne es sein, dass sich die Verbraucher auf kurze Sicht beim Abklingen der Pandemie in eine Art Kaufrausch stürzten. Doch auch wenn es durch diesen Sondereffekt zu höheren Preisen komme, werde dies wahrscheinlich nicht zu einem Ansteigen des zugrundeliegenden Inflationsdrucks führen.