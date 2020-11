Fed-Chef Powell - Konjunkturerholung in den USA verlangsamt sich

Neue Coronawelle könnte bei Bürgern zu Zurückhaltung führen

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Welle in den USA berichtet der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, von einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung. Diese habe "noch einen weiten Weg vor sich", sagte Powell am Dienstag auf einer virtuellen Tagung. Der Fed-Chef sprach von der Sorge, dass die neue Welle die Bürger davon abhalten könnte, sich am Wirtschaftsleben zu beteiligen. Dies könnte der Konjunktur schaden.

Die US-Notenbank sei bereit "so lange wie notwendig alle ihre Werkzeuge zu benutzen, bis der Job komplett erledigt ist". Fast zeitgleich mit Powells Rede gaben die US-Seuchenzentren CDC bekannt, dass die Gesamtzahl der Covid-Fälle in den USA die Marke von elf Millionen überschritten hat.