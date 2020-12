Fed gibt trotz Impfstoff keine Entwarnung - "Herausfordernde Monate"

Fed-Chef Powell warnt: Anstieg der Fallzahlen ist "besorgniserregend" - Schicksal der Wirtschaft hänge an Impfkampagne - Währungshüter: Konjunkturwende erst in zweiter Jahreshälfte 2021

Trotz positiver Nachrichten von der Impffront stehen den USA im Kampf gegen das Coronavirus laut Notenbankchef Jerome Powell harte Wintermonate bevor. Angesichts der sich verschärfenden Coronapandemie gelte es nun zunächst eine Durststrecke und einige "herausfordernde" Monate zu überstehen, sagte Powell laut der davor veröffentlichten Stellungnahme für eine Anhörung im US-Kongress am Dienstagnachmittag (16.00 MEZ).

Der Anstieg der Fallzahlen in den USA und im Ausland sei besorgniserregend. Mit Blick auf eine Impfkampagne gelte es, noch Hürden zu überwinden - etwa bei der Produktion und der Verteilung. Das Schicksal der Konjunktur hänge davon ab, wie erfolgreich eine Immunisierung der Bevölkerung verlaufen werde.

An den Finanzmärkten werden noch in diesem Monat Signale von der Fed erwartet, wie ein noch laxerer geldpolitischer Kurs ausgestaltet werden könnte, um der Wirtschaft die nötige Überbrückungshilfe zu leisten. Auf ihrer jüngsten Zinssitzung hatten die Währungshüter über ihr milliardenschweres Anleihenprogramm breit diskutiert. Wie aus den Protokollen hervorgeht, wurde über mehrere Optionen debattiert, wie es im Sinne einer lockereren Geldpolitik erweitert werden könnte. Derzeit erwirbt die Fed Monat für Monat Wertpapiere im Volumen von mindestens 120 Mrd. Dollar (100,17 Mrd. Euro).

Die Fed erwägt auch deshalb wieder als Krisenhelfer für die Wirtschaft einzuspringen, da sich Hoffnungen auf baldige Stützungsmaßnahmen der Politik offenbar zerschlagen haben. Zwar steht mit der früheren Notenbankchefin Janet Yellen eine künftige Finanzministerin in den Startlöchern, die auf einer Wellenlänge mit der Fed liegen dürfte.

Nicht so der scheidende US-Finanzminister Steven Mnuchin, der kürzlich mehreren groß angelegten Fed-Programmen im Umfang von insgesamt 455 Mrd. Dollar die Unterstützung entzogen hatte. Er konstatierte in seiner ebenfalls davor veröffentlichten Stellungnahme für den Kongress, die Wirtschaft habe "bemerkenswerte Fortschritte" nach dem coronabedingten Konjunktureinbruch gemacht. Nun sollten weitere staatliche Hilfen nicht mit der Gießkanne, sondern gezielt vergeben werden - etwa an Arbeiter, und kleine Firmen, die "weiter kämpfen" müssten.

Die Entscheidung Mnuchins, einigen Notfallprogrammen seine Unterstützung zu entziehen, war innerhalb der Fed auf Kritik gestoßen. Die Programme hätten noch für einige Zeit Rückhalt geben können, sagte der Chef der regionalen Chicago Federal Reserve Bank, Charles Evans, jüngst zu der Entscheidung. Die Fed hat ihrerseits unterdessen bereits einige nicht von diesem Streit betroffene wichtige Notfall-Programme zur Geldversorgung der Wirtschaft verlängert. Dazu zählt unter anderem das Aufkaufprogramm für kurzfristige Firmenanleihen (Commercial Paper Liquidity Facility), mit dem der Kreditfluss an Unternehmen gestützt werden soll.

Die Fed erwartet, dass es erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu einer durchgreifenden Konjunkturwende kommen wird. Der Chef des Zentralbankbezirks Dallas, Robert Kaplan, geht daher davon aus, dass den USA sogar drei bis sechs "sehr schwierige Monate" bevorstehen könnten. Auch wenn die Wirtschaft möglicherweise auf Wachstumskurs bleiben sollte, sehe es doch bei der Corona-Infektionslage nicht nach einer Entspannung aus. "Daher rüsten wir uns hier", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Zugleich ließ er offen, ob die Fed schon auf ihrer Zinssitzung Mitte Dezember den Märkten eine Orientierungslinie für einen womöglich noch laxeren geldpolitischen Kurs geben werde: Er sei offen dafür - sei es im Dezember oder auch später.