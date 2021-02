Fed-Vertreter erwartet bis Ende 2022 Inflation unter Notenbank-Ziel

Fed ändert geldpolitischen Kurs nicht Die US-Notenbank Federal Reserve hält wie erwartet an ihrem geldpolitischen Kurs fest. Wie die Fed am Mittwoch nach einer zweitägigen Sitzung ihres für die Geldpolitik entscheidenden Offenmarktausschusses in Washington mitteilte, bleibt der Leitzins erwartungsgemäß bei null bis 0,25 Prozent.