Felsstücke prallten auf Haus in Frankreich - Bewohnerin tot

Nach starken Regenfällen

Nach starken Regenfällen in Südwestfrankreich sind Felsstücke und Erde auf ein Wohnhaus geprallt - eine etwa 80-jährige Bewohnerin wurde danach tot geborgen. Das Unglück ereignete sich in dem Dorf Saint-Martin-Labouval am Fluss Lot östlich der Stadt Cahors, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete.

Die Behörden hatten zuvor wegen drohender Überschwemmungen gewarnt. Der Wetterdienst Meteo-France rief Bewohner vieler Départements zu besonderer Vorsicht auf, insbesondere im Südwesten des Landes. In Paris führt die Seine Hochwasser, Uferwege waren überflutet.